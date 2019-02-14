聯詠去年每股賺10.5元 首季營運不看淡

（中央社記者張建中新竹14日電）IC設計廠聯詠去年稅後淨利達新台幣63.91億元，年增27.2%，為近3年新高，每股純益為10.5元。聯詠今年第1季營運表現可望淡季不淡，營收將季減2%至5%。

聯詠下午舉行法人說明會，公布去年度營運結果。聯詠去年第4季在面板驅動IC產品銷售成長支撐下，減緩系統單晶片(SoC)產品淡季效應的影響，季營收為153.46億元，季減2.6%。

受惠產品組合優化及客戶委託設計(NRE)收入貢獻，聯詠去年第4季毛利率攀高至32.69%，較第3季拉升1.52個百分點，稅後淨利20.53億元，季增11.64%，每股純益3.37元。

聯詠去年總營收548.34億元，年增16.49%，改寫歷史新高紀錄，毛利率31.03%，拉升2.23個百分點，稅後淨利63.91億元，年增27.2%，每股純益10.5元。

展望今年，聯詠總經理王守仁表示，第1季時序步入傳統銷售淡季，SoC業績可能進一步下滑，不過，面板驅動IC業績可望持平表現，將使今年第1季營收維持146億至150億元，季減2%至5%，下滑幅度將小於往年水準。

王守仁指出，大尺寸面板驅動IC第1季業績可能下滑，小尺寸面板驅動IC在主動式有機發光二極體(AMOLED)驅動IC量產出貨挹注下，業績可望攀升，第1季AMOLED驅動IC單月出貨量挑戰100萬套。

今年總體經濟雖然不確定因素較多，王守仁表示，內部仍以業績成長為努力目標。除智慧手機TDDI（驅動暨觸控整合單晶片）滲透率可望提升至3成，筆記型電腦與監視器也朝窄邊框發展，對將有利於聯詠的營運。（編輯：楊凱翔）1080214