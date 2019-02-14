奇力新估第2季起回穩 今年審慎樂觀

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）被動元件電感廠奇力新自結1月合併營收新台幣14.28億元，旗下飛磁公司創單月新高。奇力新預計，第2季起可逐漸回穩，今年營運審慎樂觀。

奇力新自結1月合併營收為14.28億元，較去年12月12.05億元成長18.46%，較去年同期的11.41億元成長約25.15%。奇力新指出，旗下飛磁創歷史單月新高。

從個別公司來看，奇力新本身1月個別營收4.78億元，較去年12月成長17.81%，較去年同期減少10.7%。

奇力新指出，雖然奇力新及美桀1月營收低於去年同期營收，不過，包括奇力新、美桀和美磊相較去年12月，均有兩位數以上成長率，顯示電感業務已在近期大環境不確定及供應鏈庫存去化等因素中，逐步回溫。

飛磁1月營收2.1億元，較去年12月大增84.97%，創下歷史單月新高，主要是飛磁去年第4季產能去瓶頸化，開始有不錯產出，且歐美耶誕長假結束後，拉貨動能恢復，加上車用領域、特別是新能源車需求穩定成長。

展望今年，奇力新表示，第一季仍有中美貿易爭議及供應鏈庫存去化等不利因素，預計第2季起將可逐漸回穩，對於今年全年營收展望，抱持審慎樂觀。（編輯：郭萍英）1080214