凌群台達電助攻 高鐵自由座資訊可先查

（中央社記者吳家豪台北14日電）凌群電腦、台達電子與台灣高鐵今天宣布共同進行新一代旅客資訊系統的更新工程，預計2021年上線，能預先掌握自由座車廂所在位置，以便旅客排隊乘車。

凌群發布新聞稿指出，台灣高鐵預計汰換使用10年以上的旅客系統軟硬體設施，並透過資訊再造，陸續融入物聯網、大數據、人工智慧等技術應用。此次結合台達電的終端顯示產品與整合規劃能力，加上凌群的系統整合與軟體開發能力，將可為台灣高鐵與旅客打造出創新的應用服務。

凌群表示，此次簽約的第1、2期工程包括台北、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄8座高鐵車站的大廳、售票口、公共空間旅客導引告示看板、月台上的列車資訊看板等。

凌群總經理劉瑞隆說，台灣高鐵是國人仰賴的交通工具，2018年每天平均旅運高達17.5萬人次，面對如此龐大的運量，新系統如何與舊系統無縫接軌，將是本案最大挑戰。

台灣高鐵表示，新一代智慧型高鐵旅客資訊系統預計2021年上線，未來可完整顯示即將抵達的列車及下一班列車的車次編號、發車時間、停靠模式，以及該節車廂配置為對號座或自由座等資訊。

台灣高鐵指出，高鐵月台燈箱目前僅顯示各節車廂所在位置，未來新燈箱不僅方便旅客於候車時再次確認乘車資訊、避免誤乘，特別在因應旅運尖峰時段自由座旅客較多時，能讓旅客預先掌握該車次及後續車次自由座車廂所在位置，以便排隊乘車。（編輯：王永志）1080214