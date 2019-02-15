餐飲類股1月營收出爐 瓦城年增2成亮眼

（中央社記者江明晏台北15日電）餐飲類股美食-KY、瓦城、乾杯公布1月營收，美食-KY受惠中國市況回溫，營收逐漸轉佳；瓦城繳出年增2成的好成績，看好春節9天假期與228連假助威，將持續挹注2月營收。

美食-KY公布1月合併營收新台幣19.65億元，年減2.67%，以功能性貨幣計算，較去年同期略減1.8%；雖然仍較去年為低，但跌幅已連續3個月收窄，營收動能持續回溫。

法人分析，美食-KY營收占比最高的中國大陸市場，持續擺脫外部因素干擾，年減幅度明顯改善，是合併營收轉佳的主因。中國大陸以外的其他市場則貢獻穩定營收成長，年增幅也來到3個月新高，樂觀看待美食-KY今年營收表現有機會谷底反彈，漸入佳境。

瓦城2019年今年1月營收3.68億元，年增20.32%，成長主要受惠拓點效益，今年1月較去年同期新增20家門市。展望2019年，瓦城表示，集團兩岸拓點持續加溫，看好春節9天假期與228連假助威，將持續挹注2月營收。

截至2019年1月，瓦城自有品牌總店數已達到127家，今年新品牌、新開店力度會持續加大，目標開設25至30家新店點，預計2019年來客、營收將再攀新高峰。

興櫃餐飲集團乾杯1月自結合併營收2.58億元，受惠歲末尾牙聚餐旺季與新開店等雙重利多，較去年同期2.33億元成長10.46%，延續去年第4季逐步回溫的業績表現，在新年度首月展現出亮眼的成績；乾杯集團1月共新開4店。（編輯：楊凱翔）1080215