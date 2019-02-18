華為陷資安風暴 三星趁虛強攻5G市場

（中央社首爾18日綜合外電報導）在中國電信大廠華為麻煩纏身之際，三星電子（Samsung）主管和其他業界管理人士表示，三星正對電信網路設備事業挹注資源，目標是趁資安疑慮衝擊華為時趁勢而起。

兩名三星消息人士說，這類布局包括將表現傑出的經理和許多員工從手機業務部門調派到網路部門。

潛在客戶群也發現，三星有意將自己塑造成一流的5G無線網路供應商，縮小與市場龍頭華為、同業巨擘愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）的差距。

一名公司代表告訴路透社，法國電信業者Orange技術長拉維塞赫（Mari-Noelle Jego-Laveissiere）去年訪問日本時，對採用三星等其他公司設備的5G網路籌備速度印象深刻。

Orange今年將與三星在法國首度進行5G系統測試。Orange已進軍全球27個市場，其主要設備供應商就是華為。

一名業界消息人士匿名表示，三星正在歐洲大力推動5G。

美國及一些西方國家指控，華為設備可被中國間諜活動利用，因此不宜採用華為設備建設5G網路。華為目前正致力因應相關危機。

澳洲和紐西蘭也加入美國陣營，禁止華為參與其5G建設。其他國家也考慮設限，特別是歐洲國家。華為否認旗下設備存在安全風險。

華為成為資安警報箭靶，給了三星崛起的罕見機會。

此外，三星也有長遠打算。去年12月，三星同意將與國際奧林匹克委員會的夥伴關係延至2028年，並擴大贊助範圍至5G技術。

另一名熟悉內情的人士說，三星可不想把贊助商位置拱手讓給中國競爭對手。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080218