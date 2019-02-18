環團反興達新建機組 台電：護濕地立場一致

（中央社記者廖禹揚台北18日電）環保團體今天對興達電廠新建3座燃氣機組提出抗議，提出救空氣、護濕地訴求，台電表示，已規劃保留既有濕地範圍，保護濕地、維護空氣品質的立場與環保團體一致。

地球公民基金會等環保團體今天至高雄市政府抗議，認為高雄空污主要來自燃煤電廠，要求停止燃煤發電，並在原址改建燃氣機組，而非在溼地上建設燃氣機組。

興達電廠副廠長許家豪表示，目前政府核定計畫中的濕地面積41公頃，其餘70多公頃都是鹽灘地，新機組並非設置在溼地上。台電下午也發布聲明表示，興達電廠更新改建計畫已規劃保留既有濕地範圍，並於溼地北區緊鄰計畫用地劃設15公頃做為緩衝區。

台電強調，未來開發將縮小用地，並增加廠內綠地面積，廠區總面積78公頃，包括保育區、滯洪池、建廠臨時設施及減碳用地，主發電及公用設施區占35.5公頃，以建蔽率60%計算，實際建築物面積僅21.3公頃。

台電並表示，從1991年至今，興達電廠已投入309億元改善空污排放，包括興建4座室內煤倉、室外煤場防塵柵網裝設及更新、擴建靜電集塵器、增設排煙脫硫脫硝設備、空污防制設備改善升級等，並於秋冬空氣品質不良期間配合降載。

另外，台電表示，興達電廠是南部重要民生電力來源，為提高機組發電及環保效能，台電推動燃氣機組更新改建計畫，更新設置3部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩，希望興達電廠同時兼顧改善空污及穩定供電任務。（編輯：楊凱翔）1080218