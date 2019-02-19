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上緯樹脂通過離岸風機葉片品質測試 股價大漲

最新更新：2019/02/19 11:28

（中央社記者潘智義台北19日電）上緯投控受惠供應西門子歌美颯的樹脂材料已完成首批離岸風機葉片製造，並通過品質測試，將供給海洋風電第2階段專案使用，股價盤中來到新台幣114元，大漲6.54%

上緯自農曆年前的1月21日收盤價68.4元起算，來到今天2月19日盤中的114元，上漲約66.66%。

西門子歌美颯為全球離岸風電機組主要供應商之一，上緯積極爭取加入西門子歌美颯在亞洲地區風電材料供應鏈，雙方於去年簽署合作備忘錄，並在一年內正式簽署海洋風電第2階段風機葉片樹脂的供應合約。

上緯董事長蔡朝陽表示，西門子歌美颯使用台灣生產的樹脂完成首批離岸風機葉片製造，上緯也成為其亞洲首家離岸風電發電機組用樹脂材料供應商；目前西門子歌美颯使用上緯樹脂材料製造首批離岸風機葉片已通過品質測試，將供給海洋風電第2階段專案使用。

上緯解釋，海洋風電（Formosa I）為台灣首座離岸風電風場，也是示範風場，總裝置容量為128百萬瓦（MW），第1階段8MW風機已於2017年商轉，第2階段120MW將於2019年施工完成。

另外，上緯參與開發海能風電風場（Formosa II），總裝置容量為376MW，預計2020年完工。

上緯兼具國際風電大廠葉片材料供應商，及離岸風電開發商雙重角色，除持續推動樹脂材料及碳纖複合材料於風電葉片應用，促成風機材料國產化之外，將如期完成海洋風電及海能風電台灣首兩座風場建置，並持續推動台灣離岸風電運維在地化。（編輯：林孟汝）1080219

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