趨勢科技捐百台AI自走車 供教學研究使用

（中央社記者吳家豪台北20日電）資安廠商趨勢科技將捐出企業內競賽用100台AI（人工智慧）自走車，無償提供大專院校系所及非營利教育機關團體申請，作為教學與研究使用。

趨勢科技今天發布新聞稿表示，去年12月底趨勢科技於日本福岡舉辦全球內部員工AI競賽，是專屬於工程師們的AI方程式大賽，由近2000名來自世界各地的趨勢員工組成300支隊伍，透過自行研發與設計的AI自走車模組進行程式競賽對決。

為了讓更多人體驗AI學習應用的樂趣，趨勢科技將開放100台競賽用AI自走車，提供台灣地區大專院校系所及非營利教育機關團體免費申請。AI自走車搭載樹莓派套件Raspberry Pi 3 model B+、英特爾神經運算棒及Logitech C310鏡頭，可提供影像辨識與深度學習運算。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，面對這一波人工智慧與物聯網的全球大浪潮，最優先的是要在公司內部建立一個可以讓員工成長和發揮的環境。趨勢科技在2018年於福岡舉辦企業內部的AI大賽，目的是讓所有人邊玩邊學，用最有創意的方式去學習和應用AI的最新技術。

洪偉淦說，台灣的教育體系是培育科技業人才的最佳搖籃，趨勢科技希望可以將活潑正向的動能傳遞出去，讓AI學習在課堂之外也能成為一件很好玩的事。（編輯：林孟汝）1080220