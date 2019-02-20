技嘉顯示卡助攻 法人喊買上修目標價53元

（中央社記者吳家豪台北20日電）法人看好板卡廠技嘉今年第1季營運回溫，顯示卡可望有平價新品推出，舊產品庫存提列近尾聲；因此上修技嘉投資評等至「逢低買進」，目標價從新台幣41元上修到53元。

技嘉股價今天開高走高，終場上漲2.68%，收46元，成交量高達1.96萬張。

法人表示，技嘉2018年營收609.4億元，年增1.8%，去年上半年挖礦熱潮帶動顯示卡出貨、伺服器有新客戶貢獻抵銷主機板市況下滑。雖挖礦挹注技嘉去年上半年獲利倍增，但去年下半年因挖礦需求急凍而提列庫存備抵跌價損失，導致獲利衰退。整體而言，法人預估技嘉2018年全年稅後淨利26.0億元，年減6.9%，每股盈餘（EPS）4.08元。

展望2019年，法人表示，中階RTX 2060顯示卡自1月中旬開賣，已帶動1月顯示卡出貨回溫，且近期市場傳出繪圖晶片大廠NVIDIA可能於2019年第1季末到第2季推出平價版顯示卡，同樣採用最新Turing架構，但移除光線追蹤與AI（人工智慧）影像重建技術，售價預期可較RTX 2060便宜20%，將帶動技嘉顯示卡營運持續復甦，預估今年技嘉顯示卡營收將年增3.8%。

法人指出，整體而言，技嘉因顯示卡可望有平價新品推出，且中央處理器（CPU）缺貨持續改善，因此上修技嘉2019年營收預估值1.9%至642.8億元，將年增5.5%。

獲利方面，法人表示，技嘉去年第4季的確有顯示卡新款晶片搭售舊產品出貨情況，不過今年第1季已無此現象，預期2019年舊晶片再塞貨的機率不大，整體舊品庫存調節可望在今年第1季告一段落，毛利率將回歸正常，故上修技嘉今年稅後淨利預估值20.9%至26.1億元，將年增0.5%；每股盈餘將達4.1元，與去年持平。（編輯：蘇志宗）1080220