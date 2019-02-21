台塑化陳寶郎：油價暫穩 未來看川普動向

（中央社記者韋樞台北21日電）國際原油價格近日達到相對穩定的每桶約66美元，台塑化董事長陳寶郎表示，油國組織在減產，美國增產頁岩油，未來油價動向要視美國總統川普對伊朗和委內瑞拉的措施而定。

陳寶郎告訴中央社記者，目前杜拜原油每桶約65美元，布倫特原油約66美元，價格接近穩定；但因為石油輸出國家組織（OPEC）在減產，但川普則希望壓低原油價格，比較不會增加產業成本與削弱競爭力，但其他國家有各自財務壓力而減產，希望獲得較好的價格。

陳寶郎指出，美國先前對伊朗實施經濟制裁，但有8個國家可以購買伊朗的原油，其中印度買得最多，不過這項開邊門的措施將於3月1日到期，屆時美國是否進一步對伊朗實施經濟制裁，若再全面經濟制裁，有可能激怒伊朗加強控制荷莫茲海峽，激升全球原油價格。

此外，美國承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)為總統，並進一步施壓委內瑞拉總統馬杜洛( Nicolas Maduro)；但委國現在每天僅能生產原油百萬桶以下，委國的重油一半以上賣給美國去調和摻配汽油，所以要視川普未來如何解決委國總統雙胞的問題，畢竟會影響委國出售原油的量價問題。

陳寶郎認為，雖然現在國際油價相對穩定，但除了川普對伊朗和委內瑞拉的態度外，3月起有些亞洲煉油廠大修，此時原油需求量少，相對成品油產量也少，成品油價格就會維持住了。

除此之外，中國是全球進口原油最大國，貿易戰之下，中國、美國和歐洲的經濟成長也都趨緩，中國進口原油少，若汽柴油產量未減少，成品油價格會往下掉，所以川普對美中貿易戰的動向也會是未來影響油價的關鍵。（編輯：趙蔚蘭）1080221