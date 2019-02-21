奧地利總理稱川普吃定德國 美歐不易達貿易協議

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）今天表示，美國總統川普和歐洲聯盟（EU）距離達成貿易協議還遠。川普揚言歐盟若未和華府達成貿易協議，將對歐洲車課徵關稅。

彭博報導，庫爾茨在白宮訪問時表示，他和川普就貿易和能源政策交換意見。庫爾茨說，他向川普提出一項廣泛的協議框架，將美方亟欲納入的農業等領域加入。

在結束和川普的60分鐘會談後，庫爾茨告訴奧地利廣播集團（ORF）：「我認為他願意達成協議，我們歐盟也想要。但雙方立場差距大，白宮時而快速做決定，因此我們不能排除關稅不會降臨。」

32歲的庫爾茨年紀輕輕就當上總理，被視為挑戰歐盟中間偏右當權勢力的保守派新面孔，因而獲得白宮關愛的眼神。他因為大力反對德國總理梅克爾（Angela Merkel）的移民政策，並和極右派自由黨（Freedom Party）合組政府而聲名大噪。

在美歐為了關稅、能源，以及對伊朗的制裁政策鬧得不可開交之際，庫爾茨將自己定為華府和布魯塞爾之間斡旋的調停人，利用川普和德法關係跌到谷底，趁隙崛起。

庫爾茨告訴奧地利廣播集團：「他（川普）似乎有把握，特別是吃定德國。我們試圖提醒他，他傷害的不只是德國，連奧地利等鄰國也可能遭殃。」

庫爾茨是2005年以來首位訪問白宮的奧地利總理。美國是奧地利第2大貿易夥伴，僅次於德國。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1080221