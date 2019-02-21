興櫃股王緯穎拚突破 最快3月底掛牌上市

（中央社記者潘智義台北21日電）興櫃股王緯穎今天舉行上市前業績發表會指出，因應上市需求，辦理現金增資新股1萬8810張，預計掛牌股本將提升至新台幣17.5億元，最快將於3月底掛牌上市。

雲端資料中心設備供應商緯穎科技服務公司今天收在372.99元，小跌0.48%。

緯穎成立於民國101年3月3日，為緯創資通的子公司，主要產品為提供大型資料中心整機櫃伺服器。緯穎不斷研發能夠協助資料中心優化工作負載的新產品與技術，使產品更具高電源效率、低耗能、精簡及易於維護等優勢。

緯穎強調，積極滲透全球資料中心市占率，取代品牌伺服器，緯穎以雲端服務業者為主要客戶群，目前已打入一線資料中心供應鏈，出貨至全球149個超大型資料中心。緯穎在既有的核心能力基礎上，透過設計代工（ODM）直接銷售（ODM Direct Sales）商業模式改變產業結構秩序。

緯穎說，隨著全球資料中心投資金額持續增加，高效能且低成本的運算與儲存產品將持續帶動白牌廠商崛起，顛覆過去品牌導向的傳統思維。

緯穎表示，未來長期目標即採設計代工直接銷售模式，持續研發能夠協助大型資料中心優化，所需各種應用負載的新產品與技術，使資料中心能擁有最佳整體擁有成本。

緯穎成立至今僅7年時間，營收及獲利呈現三級跳，去年（107年度）全年營收已達新台幣1810億元，前3季稅後淨利達42.96億元，每股稅後盈餘（EPS）超過29元。

緯穎解釋，已在全球前4大雲端服務供應商臉書、微軟、Google、亞馬遜切入其中兩家，成為大客戶，且都取得主要供應商地位。除了持續深耕現有大型資料中心市場，也會積極開發新商機，並追蹤人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及5G應用等市場。

資策會(MIC)預估，全球雲端服務市場規模將由2015年的373億美元成長至2020年的932億美元，年複合成長率高達20.1%，顯示雲端服務市場仍有大幅度的成長空間。

緯穎期盼持續拓展各類型雲端資料中心客戶，包括社群媒體、電子交易、互聯網服務、電信商及網路服務等領域。（編輯：王永志）1080221