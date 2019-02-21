實際用電量高於預估 經部：經濟成長超乎預期

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部最新提出2025年預估用電量數據與2017年預估差距，遭質疑為刻意低估，經濟部今天澄清，最新預估納入大型投資案與台商回流案件，是經濟成長超乎預期成果。

聯合新聞網引述台大醫院前副院長王明鉅說法，指經濟部的全國電力資源供需報告刻意低估2018年至2025年發電量，並無視未來產業大量用電需求，是為了替每度5.5元的離岸風電找理由。

經濟部能源局今天發布聲明表示，2017年提出的全國電力資源供需報告是根據環保署第一階段管制目標訂定程序，彙整6部門主管部會電力需求推估結果，而最新提出的2025年用電量預估則納入大型投資案及台商回流，時空背景不同，不應一概而論。

經濟部指出，電力供需推估本就會依政策及外部情勢改變滾動檢討，王明鉅的指控無視經濟成長超乎預期、大型投資及台商回流增加等經濟發展事實，帶有偏見，無助討論能源政策。

對於王明鉅認為經濟部是在為離岸風電找理由，經濟部強調，發展再生能源是國際趨勢，不僅能為台灣提升供電能力、沒有空污排放，還能提升國家能源自主，有助打入綠色供應鏈、提高產業國際競爭力，政府推動再生能源決心不會改變。（編輯：郭萍英）1080221