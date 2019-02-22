王儲訪北京 沙烏地將在中國興建石化煉油廠

（中央社北京22日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼今天將結束為期2天的訪中行程，國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）已與中方簽訂金額高達100億美元的合約，將在中國興建石化煉油廠。

沙烏地代表團由王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）領軍，成員包括阿美石油公司高階主管。訪中行程是代表團亞洲巡迴訪問的一部分，在昨天抵達北京前，代表團已承諾投資巴基斯坦200億美元，並尋求擴大投資印度煉油業。

穆罕默德．沙爾曼預定與中國國家主席習近平會面。習近平主張增加中國在中東地區的能見度，並將此列入中國對外政策重點項目。傳統上，中國在中東地區傾向保持低調。

阿美石油公司已同意與中國的軍火製造商北方工業公司（Norinco）組成合資公司Huajin Aramco Petrochemical Co，在遼寧省盤錦市共同開發一個石化煉油工業區。計畫金額據稱超過100億美元。

阿美石油公司指出，這個工業區的乙烯裂解裝置每年可處理150萬公噸的原油，每天可精煉30萬桶。工業區高達70%的原油將由阿美石油公司提供。其預定啟用時間落在2024年。

此投資案可望讓沙國重返中國最大石油進口來源國的寶座。近3年來，這個寶座由俄羅斯蟬聯。此外，阿美石油公司還計畫與其他非國營中國煉油業者洽談供應合約，以擴大沙國在中國相關產業的市場占比。（譯者：陳韻聿/核稿：陳政一）1080222