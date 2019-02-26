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預防脫歐後混亂 英美商定維持金融交易

最新更新：2019/02/26 00:14

（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國和美國今天商定在英國脫離歐盟後，維持兩國數兆美元的金融交易，以預防英國脫歐後的市場不確定性。

兩國當局發表的聯合聲明寫道：「英國脫歐後，市場參與者可以獲得保證，英國和美國之間衍生性金融商品交易和清算活動將會持續進行。」

這項聲明提到：「英國和美國有關當局正採取措施，確保英國不論以何種形式脫歐後，都不會產生監管方面的不確定性。」

英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）總裁卡尼（Mark Carney）在倫敦記者會告訴記者，英國和美國每日衍生性金融商品交易總額達2.4兆美元（約新台幣74兆元）。衍生性商品價值源自貨幣、股票和商品等資產。

英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）今天說：「美國和英國是全球數兆英鎊衍生性金融商品順利運作的基石，大約97%的利率衍生商品在倫敦結算。」

他並說：「我們與美國合作夥伴今天採取的行動，將確保市場能在不中斷情況下繼續順利運作，這是我們兩國特殊關係的另一個例子。」

同時，卡尼解釋，儘管「衍生性金融商品似乎與家庭和企業日常事務相去甚遠…但它們對於每個人儲蓄和投資信心至關重要」。

卡尼說：「美國和英國是全球最大、最高度發展的衍生性金融商品市場，肩負維持市場彈性、高效和開放的特殊責任。」（譯者：葉俐緯/核稿：嚴思祺）1080225

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