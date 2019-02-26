智原首季展望保守 營收估減2位數百分點

（中央社記者張建中新竹26日電）IC設計服務廠智原第1季營運展望保守，預期季營收將季減2位數百分點，總經理王國雍表示，第1季將是今年營運谷底，今年總營收仍可望成長2位數百分點水準。

智原下午舉行線上法人說明會，王國雍說，去年是營運轉型的一年，總營收新台幣49.05億元，減少8.2%，結構有不小轉變，去年客戶委託設計(NRE)業績大增107%，比重自2017年的11.7%，躍升至26.3%。

智原去年毛利率53.1%，較前年拉升3.5個百分點，歸屬母公司淨利2.63億元，年減68.5%，每股純益1.06元。

王國雍表示，透過與三星(Samsung)合作，智原技術拼圖趨於完整，接單金額成長50%，接案量也成長25%，有超過100個案子可望於今年及明年陸續量產，挹注營收，其中，有60%的案子已設計定案(tape out)。

因淡季效應影響，加上區塊鏈需求減緩影響，王國雍預期，今年第1季營收將季減2位數百分點，量產業績將較大幅度下滑，矽智財(IP)與NRE業績則可望小幅成長，毛利率將約55%。

王國雍說，第1季應為今年營運谷底，第2季開始業績可望逐季成長，全年總營收將成長2位數百分點水準；IP與量產業績可同步成長，NRE業績也將持續成長2位數百分點。（編輯：楊凱翔）1080226