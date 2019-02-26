面板價3月料觸底反彈 高附加價值產品看俏

（中央社記者潘智義台北26日電）集邦科技旗下研調機構WitsView調查，中小尺寸電視面板價格已跌破現金成本，3月可望觸底反彈，但大尺寸電視面板恐續跌；不過，面板廠則認為，高附加價值面板價格仍然看俏。

對於面板供過於求，造成價格下跌，面板大廠友達光電今天在新春記者會表示，面板供過於求已成常態，但透過技術創新、場域應用、智慧製造的優勢，鎖定人工智慧（AI）、5G話題，擴大應用市場，提供高附加價值的產品，仍能維持競爭優勢。

WitsView指出，32吋電視面板每片均價已下探40美元，在價格下跌空間十分有限的預期心理下，電視品牌的需求也將逐漸回歸，帶動這類中小尺寸電視面板價格在3月觸底反彈。

WitsView研究經理楊晴翔指出，電視品牌2018年第4季的面板採購策略偏向保守，需求的急速下降導致電視面板價格快速滑落，且讓面板廠的財務狀況加速惡化。面對供需失衡的情況，面板廠可先透過產品組合的調整，以及積極的降價策略來應對。在庫存壓力降低後，近期面板廠針對50吋以下產品的議價態度轉趨強硬，以期改善獲利。

楊晴翔認為，32吋面板價格於去年第4季至今的下跌幅度遠高於其他尺寸，在面板廠逐步減少32吋生產量，並透過專案價出清庫存的雙重施力下，整體供需失衡的狀況已獲得改善。屬中尺寸區間的40至43吋電視面板，受到三星顯示器公司將於第2季逐步停止生產40吋面板影響，需求的移轉讓群創39.5吋，以及主流尺寸43吋銷售優於預期。

他說，近年來8.6代面板產線競相投入市場，讓經濟切割的50吋電視面板大漲，但熊貓、彩虹、惠科等中國2線面板廠在50吋面板的客戶結構，以及量產良率仍有待改進，因此50吋面板短期仍將維持供給吃緊的狀況。（編輯：楊凱翔）1080226