永大獨董提召開股臨會改選董事 傳市場派拚過半

（中央社記者張建中台北27日電）永大獨立董事陳世洋今天公告擬於4月18日召開股東臨時會，全面改選董事及獨立董事。市場人士評估，市場派擬藉此力拚董事席次過半。

陳世洋今天在媒體刊登公告，擬召集永大機電今年第一次股東臨時會，開會日期訂於4月18日，辦理過戶日期3月19日17時前，停止股票過戶期間從3月20日到4月18日。

會議召集事由以全面改選第19屆董事及獨立董事案為主，董事應選名額9名，其中3名為獨立董事。

陳世洋今天下午表示，已經將相關文件送交給永大公司、證交所和證期局等單位，此舉為了股東權益著想。他指出，公司董事會之前審議日立（Hitachi）公開收購永大結果，未站在股東利益。

陳世洋指出，有外資表示，對永大公司董事會討論日立公開收購案的決策品質有疑慮、未盡忠實義務，因此為了維護股東權益，他個人按照職權基於公益理由，依據公司法提出永大應召開股東臨時會。

陳世洋表示，根據相關法令規定，若召開股東臨時會，外資持股股東按照相關作業準則必須出席，對於董事人選應謹慎選擇。

市場人士指出，目前永大公司派陣營董事加上獨立董事席次6席，市場派陣營董事加上獨立董事3席，市場派有意透過此次召開股東臨時會全面改選董事，力拚董事席次過半。

永大於1月29日召開董事會，多數決接受日立以每股新台幣60元公開收購。日立日前公告，透過全資子公司台灣日立電梯，以全數取得台灣永大股份為目的，從1月17日至3月7日進行公開收購。

日立指出，永大29日董事會已決議通過相關建議案，顯示此次公開收購進展順利。日立已準備新台幣216.5億元自有資金進行公開收購。

日立此次最低收購永大約8850萬股，占總數約21.66%，最高收購約3.6億股，占總數約88.32%。目前外資法人持有永大股權比重約50.4%。

市場評估，日立公開收購的最低股權比例21.66%，是以日立本身原有持股加上公司可控制的股權為基礎，除了日立持股約11.7%外，永大前董事長許作立本人持股、員工持股信託、福委會、永大文教基金會等加總比例約9.89%與其他部分。

據公開資訊觀測資料，永大機電日前公告，從1月16日至2月15日，寶佳集團林家宏及旗下投資公司和築投資與和發國際投資，經由集中市場買入方式取得增加546萬股，持有永大股權也由13.44%增加到14.77%。

市場解讀林家宏傾向永大市場派陣營，單一持股比重已超越日立以及旗下子公司Hitachi Building Systems持有約11.7%股權。

此外，被視為市場派盟友的花旗（台灣）商業銀行受託保管蘭花企業有限公司投資專戶，持有永大股權約5.34%，另市場派盟友匯豐託管UT公園景觀公司，持股比重從5.63%提升到6.07%。（編輯：楊玫寧）1080227