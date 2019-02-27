美律去年每股盈餘10.47元 年減45%

（中央社記者吳家豪台北27日電）電聲元件大廠美律今天召開法人說明會，公布2018年第4季每股盈餘（EPS）新台幣6.04元，年減46%；2018年全年每股盈餘10.47元，年減45%。

美律去年第4季營收133.9億元，年減30%；毛利率14.46%，年減1.64個百分點；營業利益率8.46%，年減0.15個百分點；業外收入4.49億元，年減71%；稅後淨利12.31億元，年減43%；每股盈餘6.04元，年減46%。

累計2018年全年營收354.95億元，年增33%；毛利率13.31%，年減4.16個百分點；營業利益率6.49%，年減3.15個百分點；業外收入4.23億元，年減75%；稅後淨利20.64億元，年減43%；每股盈餘10.47元，年減45%。

從美律產品占營收比重來看，娛樂產品從去年第3季73%下滑到第4季64%，揚聲器產品從24%增加到32%，電池產品從2%增加到3%，免持聽筒產品占比仍維持低於1%。

美律26日透過重大訊息宣布，擬與衡欣醫療器材股份有限公司簽訂股份轉換契約，以符合客戶需求，拓展醫療保健輔聽器事業市場。美律取得衡欣醫療器材公司每一普通股股份的對價為新台幣0.444元，股份轉換基準日暫定為今年6月21日。

此外，美律董事會決議配發現金股利每股8.6元，現金股利總金額17.51億元。

由於iPhone銷售疲軟，日系外資日前出具研究報告，將美律去年獲利預測下調3%，但看好娛樂耳機事業前景及毛利改善，今年獲利將年增12%，維持「買進」評等，目標價從159元上調至190元。（編輯：楊玫寧）1080227