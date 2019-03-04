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3月台股轉中性 投顧：利多已反應

最新更新：2019/03/04 09:55

（中央社記者江明晏台北4日電）228連假過後，台股橫盤整理，投顧認為，首季股市已反應全年景氣、資金利多，整體股市修正風險大於上漲機率，進入3月，台股展望由樂觀轉向中性。

上週末歐股和美股均收紅，主因投資人看好美中貿易談判發展。道瓊工業指數上漲110.32點，或0.43%，收在26026.32點。連假前台股投資人相對保守，指數震盪幅度不大，加權指數終場收在10389.17點，小跌2.38點。

台北股市今天開盤下跌3.92點，加權股價指數為10385.25點，成交金額新台幣42.53億元。

國泰證期指出，首季股市已反應全年景氣、資金利多：台股2月上漲4.6%，5G題材已充分發酵，國際股市利多、利空皆已反應，且已將下半年預期也反應了，風險指標都在低點，換句話說，整體股市修正風險大於上漲機率，進入3月，台股展望由樂觀轉向中性。

針對美中貿易戰，國泰證期分析，美中貿易衝突在美國延後3月1日25%關稅實施與雙方具體策略陸續出爐後開始緩解，電子供應鏈產能移轉、出貨節奏調整衝擊也轉趨穩定；目前供應鏈評估第3季將進行智慧手機新機通路鋪貨、伺服器處理器降價後重新拉貨，驅動下半年營運動能轉強。

聚陽投顧指出，今天是連假過後第一天，休假期間，美國四大指數週五再度收漲，帶動台指期開高，但需注意台灣大盤為橫向震盪，操作指數當沖需注意多空轉換快，「高股息概念股」值得留意。（編輯：郭萍英）1080304

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