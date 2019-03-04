兆豐銀轉投資台農發虧損 估成立第8年起獲利

（中央社記者邱柏勝台北4日電）資本額新台幣2.4億元的台農發公司，成立2年餘已虧損7000萬元，國民黨立委要求公股資金退出台農發。兆豐銀行董事長張兆順表示，創導性投資前幾年通常虧錢，但預估第8年起可獲利。

由農委會輔導成立的台灣國際農業開發股份有限公司，2016年起正式營運，實收資本額2億4000萬元，2年多來累積虧損達7000萬元，逼近資本額1/3，引發立委質疑，除要求台農發必須要到立法院列席、接受監督，也要求公股資金須退出台農發。

國民黨立委林德福、賴士葆今天在立法院財政委員會上表示，財政部身為公股管理機關，對轄下公股銀行轉投資績效應負有監督之責。兆豐銀行投資台農發，但台農發已虧損7000萬元，兆豐銀行應注意投資績效，一直虧損就應該想辦法止血。

財政部長蘇建榮表示，兆豐銀行對台農發的投資屬於創導性投資，目標是開拓國際市場，原本就不可能馬上賺錢；財政部原則尊重公股銀行的投資決策，但也會要求注意投資績效。

張兆順表示，台農發前幾年虧損，是在兆豐銀行投資預期之內，因為創導性投資非財務投資，一開始本來就不會賺錢。根據兆豐銀行估算，台農發前3年會虧損，預期第8年開始獲利。（編輯：張均懋）1080304