企業季報近尾聲 下游系統廠可能成台股新焦點

（中央社記者張建中台北4日電）上市櫃企業公告第1季財報即將步入尾聲，財報效應可能持續左右下週盤勢，隨著華碩法人說明會將於7日登場，市場關注焦點可能逐步自半導體轉移至下游系統廠。

台股週五收在11096.3點，創波段新高，週線上漲143.83點，漲幅達1.31%。汽車類股表現最佳，類股指數大漲6.64%，金融類股漲2.4%，電子股也有不錯表現，漲逾1%，紡織類股表現則相對疲弱，跌1.33%。

除了類股輪動外，法人觀察，台股電子等類股中各族群也都呈現輪漲格局。隨著台積電與聯發科等半導體大廠已陸續召開法說會，公布第1季財報，華碩法說會將於7日登場，下游系統廠不排除成為市場新焦點。

王道銀行、台新金控與玉山金控也都將於下週召開法說會，只是股利政策是影響金融股走勢的關鍵，且金融股本週漲幅已高，王道銀行等下週法說行情表現有待觀察。

母親節即將來臨，包括百貨、餐飲、美容護膚、保健品、網購與電商業紛紛祭出優惠爭食商機，遠百、晶華、王品、麗豐-KY等都是市場點名的母親節概念股，下週母親節題材是否升溫，值得注意。（編輯：李信寬）1080504