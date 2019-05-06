宏達電4月營收5.9億元 再創掛牌來新低

（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電4月營收新台幣5.9億元，再創2002年3月掛牌以來單月營收新低，市場認為，VR新品挹注力道有限，但宏達電仍積極布局VR和區塊鏈，盼在競爭的智慧機市場中突圍。

宏達電今天公布4月自結合併營收5.9億元，月減約55%，年減約71%，再創2002年3月掛牌以來單月營收新低，若回溯至掛牌前，也是2000年10月以來單月營收新低，累計1至4月自結合併營收為35.4億元，年減67.52%。

宏達電3月營收雖然在VR新品出貨激勵達新台幣13.1億元，較2月營收倍增，但市場推估，出貨力道並未延續，加上宏達電主力新款旗艦機可能會在下半年才發動，導致4月營收不如預期。

不過，宏達電持續在VR領域深耕，3月26日於深圳舉辦的VIVE生態大會推出全球首款全六自由度多模式VR一體機設備Vive Focus Plus，售價約新台幣2.5萬元，已在全球25個市場推出，雖然單價高出智慧機，但VR出貨量和智慧機銷售規模還有很大的差距。

宏達電日前宣布，與高通Technologies合作，共同針對Qualcomm Technologies的XR一體機與5G智慧型手機的參考設計，可讓HTC Vive為智慧型手機OEM廠商打造出整套XR解決方案，推動整個XR生態系統加速發展。

宏達電也在區塊鏈市場加碼布局，HTC才獲美國商業雜誌Forbes評選為2019全球50大引領區塊鏈企業（Blockchain 50 2019）；HTC也宣布加入全新創立的區塊鏈創投基金PROOF OF CAPITAL，將投資並打造區塊鏈生態圈。

展望後續，宏達電今年旗艦機目前暫無消息，市場推估可能要在下半年才發動，但瞄準5G商機，宏達電5G產品Smart hub會率先上陣，今年區塊鏈手機HTC Exodus 1已出貨、下半年將有第2代區塊鏈手機推出，都將力拚成為貢獻營收的另一股動能，後續能否扭轉營收下滑頹勢，市場將持續關注。（編輯：張均懋）1080506