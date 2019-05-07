OPPO接地氣 延攬施晃嘉任總經理強化競爭力

（中央社記者江明晏台北7日電）中國手機品牌OPPO盼更接地氣，今天宣布OPPO台灣市場總經理何濤安即日起將升任OPPO台灣市場執行長，原總經理職務將由前亞太電信個人暨家庭事業中心資深副總經理施晃嘉接任。

OPPO表示，OPPO台灣市場總經理施晃嘉將與執行長何濤安共同推動OPPO台灣市場的業務發展。

OPPO台灣市場總經理施晃嘉表示，上任後將以OPPO全球品牌升級的新戰略思維為基礎，針對台灣市場產品規劃與通路策略進行調整布局，短期先讓品牌持續站穩台灣手機品牌前3名，未來將透過提升高階產品的市占率讓品牌再突破成長。

施晃嘉於手機、行動通訊與電信產業擁有超過20年經驗，加入OPPO前曾於神腦國際擔任副總經理，管理公司包含手機、資訊、家電類產品等全品項商品，負責操盤手機相關業務的經驗長達18年，對台灣手機、行動通訊市場深刻了解。此後，施晃嘉加入亞太電信掌管個人暨家庭事業相關業務。

市場人士指出， OPPO延攬施晃嘉加入，主要原因為何濤安管轄的市場太多、分身乏術，加上台灣近年來智慧機市場銷售量萎縮，備受總部「關切」，盼由更「接地氣」的人選來協助OPPO強化現有的競爭優勢，並發掘嶄新的成長機會。（編輯：郭萍英）1080507