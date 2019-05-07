聯詠4月營收衝新高 第2季可望寫新紀錄

（中央社記者張建中新竹7日電）面板驅動IC廠聯詠4月營運表現亮麗，營收達新台幣55.2億元，創歷史新高紀錄，聯詠預期，第2季營收可望達161億至166億元，將同創單季業績歷史新高。

隨著面板驅動IC與系統單晶片產品銷售同步成長，聯詠4月營收攀高至55.2億元，月增5.92%，也較去年同期增加32.2%，並刷新歷史新高紀錄。

聯詠總經理王守仁表示，面板驅動暨觸控整合單晶片(TDDI)與主動式有機發光二極體(AMOLED)驅動晶片出貨可望持續成長，將驅動第2季中小尺寸面板驅動IC業績季增2位數百分點水準，將是第2季成長力道最強的產品線。

其中，TDDI單月出貨量將挑戰2000萬套，王守仁說，AMOLED驅動晶片第1季達到單月出貨100萬套的目標，第2季單月出貨量將進一步挑戰200萬套。

大面板驅動IC與系統單晶片也將成長，將帶動聯詠第2季營收達161億至166億元，季增8%至11%，並改寫單季業績歷史新高紀錄。

王守仁表示，若排除美中貿易戰變數，今年下半年營運表現可望優於上半年。法人預期，聯詠全年總營收將可突破600億元關卡，將年增2位數百分點水準，並創歷史新高。

王守仁說，短期營運不受貿易戰影響，只是關稅提高，產品售價恐將調高，消費力道無法避免會受影響，只希望美中兩國能達成協議。（編輯：郭萍英）1080507