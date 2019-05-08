散熱廠不看淡 泰碩5G基地台加持4月營收衝新高

（中央社記者韓婷婷台北8日電）散熱廠第2季淡季不淡，泰碩在5G基地台出貨超乎預期帶動下，營運熱度不減，4月營收新台幣3.75億元，年增率69.37%，逆勢創下歷史新高紀錄，雙鴻4月也具支撐，創下歷史第3高。

散熱族群在手機熱管、熱板導入比例持續拉高，加上5G基地台建置開跑、產業大趨勢支撐下，第2季可望淡季不淡，觀察4月營收已公布的泰碩及雙鴻表現，均一反過去，維持在高水位區。

泰碩4月營收新台幣3.75億元，月增0.21%，年增率高達69.37%，在傳統淡季逆勢創下歷史新高紀錄；累計前4月營收13.05億元，年增37.91%。

觀察泰碩過去3年4月營收表現，通常都會有較大幅度的月減，107年4月營收月減25.52%；106年4月營收月減35.36%；105年也有25.64%的月減幅度，為傳統僅次於2月最淡的一個月。

泰碩今年3月營收表現亮眼，在手機熱管量產出貨挹注下率先衝上3.75億元歷史新高紀錄，月增達81.4%；4月雖然沒有手機熱管出貨挹注，在5G基地台出貨超乎預期帶動下，仍帶動單月營收續創歷史新高。

泰碩表示，5G基地台建置需求優於預期，且比原先預期的快，目前訂單能見度約3個月，預估第2季來自5G基地台的散熱需求均能維持相當力道。

雙鴻4月營收也算淡季不淡，單月營收8.5億元，月減11.26%，維持在歷史第3高紀錄，年增率則有41.97%；累計前4月營收33.01億元，年增39.84%。

雙鴻在手機熱管、熱板領域位居領先地位，為三星及華為主要供應商，第1季受惠三星新機S10熱銷，加上華為拉貨帶動雙鴻首季營運表現亮眼，3月單月營收衝上9.58億元，稅後盈餘9300萬元，年增232%，每股純益1.11元；自結第1季營收24.52億元，季增14.7%、年增39.1%，稅後純益1.9億元，季增8.9%、年增25.5倍，每股純益2.27元，創下同期新高，歷史第3高的成績。

法人指出，隨著第五代行動通訊（5G）商轉時程趨近，包括基地台、智慧手機、網通設備對散熱模組的要求愈來愈高，都將為散熱產業帶來新的商機與動能，也是今年以來，散熱族群持續扮演盤面熱門焦點的主因。（編輯：楊凱翔）1080508