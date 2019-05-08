群光首季每股賺 2.39元 衝上歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北8日電）群光電子第1季業內業外表現均美，第1季每股稅後盈餘（EPS）達2.39元，年增178%，稅後淨利及淨利率雙雙改寫歷史新高，群光表示，整體營運將逐季成長。

群光受惠本業智慧家庭與電競相關產品強勁的成長動能及業外挹注，第1季稅後淨利與淨利率雙雙寫下單季歷史新高。稅後淨利達16.47億元，較去年同期大幅成長181%。淨利率更達到8.6%，比去年同期躍升5.3個百分點。

群光第1季營收新台幣191.77億元，年成長9.1%，創同期新高，毛利更改寫近10年同期新高，達28.96億元，年增36.3%。毛利率為15.1%，較去年同期增加3個百分點。主要受惠人民幣貶值加上原物料成本趨緩，產品組合改善，包括電競產品年增19%，推動本業成長強勁。

群光表示，第1季原始營業利益較去年同期大幅成長約50%，但在審慎財務考量下，將今年後3季如員工年終獎金等固定支出的營業費用，先行提列至第1季。認列後營業費用率為12.9%，比去年同期增加了3.9個百分點，而第1季的營益率則調降為2.2%，全年營業費用率將與往年相當。

展望第2季，法人預估第2季營收季成長10%至15%，整體營運會逐季走揚至第4季，主要動能來自電競電源及鍵盤相關產品，還有智慧家庭產品（包括智慧音箱、智慧門鈴、無線網路攝影機等安控裝置）。

群光今天同步公布4月份自結合併營收67.52億元，為同期新高，年增5%。累計1至4月營收259.29億元，年增8%，持續改寫同期歷史新高。

群光將於6月5日舉行股東常會。董事會日前已決議今年將配發3.8元現金股利，股息配發率為73%，現金殖利率約為5%。（編輯：鄭雪文）1080508