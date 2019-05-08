聯合轉投資事業 佳世達首季每股賺0.45元

（中央社記者潘智義台北8日電）液晶顯示器廠佳世達科技今天公布，第1季稅後純益新台幣11.16億元，年增1%，屬於母公司業主淨利為8.9億元，每股盈餘0.45元。

佳世達統計，第1季合併營收398.54億元，較去年同期增加12%，營業毛利53.18億元，較去年同期大增約7成。

佳世達科技指出，由於轉投資的聯合艦隊的策略持續發揮綜效，貢獻本業營收、毛利、淨利均向上提升，第1季毛利率達13.3%，刷新2013年來單季新高紀錄，較去年同期增加1.3個百分點。

佳世達董事長陳其宏表示，以轉投資事業組成聯合艦隊為近年最重要的轉型策略，希望集結優秀的隱形冠軍，提升附加價值，共創成長。佳世達投資友通、拍檔、凱圖、虹韻等新成員後，挹注集團資源，不僅帶動新成員業績成長，更貢獻佳世達整體表現，共同提升多方的股東價值。

為爭取國內外買主青睞，佳世達表示，今年首度集結10家企業，共同參加2019年台北國際電腦Computex。包含明基、佳世達、友通、其陽、拍檔、益欣、八維智能、維田、明泰及眾福等，涵蓋軟體、硬體、運算、網路、通訊等領域專家，聯合展示高度軟硬整合的智慧解決方案。（編輯：蘇志宗）1080508