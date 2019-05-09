王品讓人才出得來 李森斌導入群將計畫

（中央社記者江明晏台北9日電）李森斌接任王品台灣執行長，啟動組織改革，並導入新的管理方式，以「群將計畫」為核心，找回王品人創業初心，包括成立廚藝研發中心等，讓「人才出得來」。

他強調，上任到現在一個多月，最感謝董事長陳正輝的支持，還有王品前總經理楊秀慧，替王品的未來奠定許多深厚的基礎，「我要做的，就是把柏油鋪上去，讓王品發展的道路變得平順」。

李森斌今天也向王品董事會報告規劃，以「群將計畫」為核心，希望找回王品人的創業初心，要求王品主管像都會打仗的將軍，培育具「創業精神」的興業家。更重要的是盤活組織，讓組織平台化，發掘人才，培育人才，讓「人才出得來」。

王品前總經理楊秀慧已經規劃成立「研發中心」，李森斌進一步要求下半年必須成立王品廚藝研發中心，作為「王品的少林廚藝學院」，宣示提升產品競爭力的積極行動，將有4大區塊，包括泛中餐（沐越、青花驕等）、異國料理（王品、西堤、陶板屋等）、日料（聚、藝奇等）、甜點類，並遴選研發主廚，未來還能成為新事業處的股東。

他也表示，今年王品會辦第3屆創業競賽，過去是獎金制，今年改成「投資制」，冠軍隊伍達成開店目標；未來有合適的新品牌，將由年輕人擔任事業處主管，只要通過考核，就有機會獨挑大樑；並進行球團式管理，例如分群管理、BG成為利潤中心制、更多控股子公司、更激勵的薪酬、獎金制度。

整體而言，他指出，「高付薪」、「戰必勝」、「強淘汰」是王品新管理方式的幾項重點。

另外，王品和鴻海已合資成立新公司「肚肚」，王品持股15%，這是一家餐飲科技解決方案的公司，將因應王品集團各品牌打造的新型態POS系統，可連結後勤管理和APP定位，首階段將導入全台約60家的石二鍋品牌，也會進軍其他餐飲品牌；還有去年成立的萬鮮，主要為了配合集團的採購、物流，由陳正輝和楊秀慧主導，帶領王品從餐桌上擴張到餐桌以外的具體成果，也是王品邁向多元開放的一大步。（編輯：李信寬）1080509