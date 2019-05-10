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IMF：美中貿易緊張 威脅全球經濟成長

最新更新：2019/05/10 16:34

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天警告，全球2大經濟強權美國和中國間的貿易緊張和關稅戰，「對全球經濟構成威脅」。IMF發言人萊斯並再度呼籲雙方「迅速解決」紛爭。

美中貿易談判本週似乎瀕臨瓦解，因美國總統川普宣布，10日起將對2000億美元的中國貨品加徵關稅至25%，北京今天也警告將加以報復。雙方緊張再度升溫，影響今天在華府展開的新一輪貿易談判氣氛。

法新社報導，萊斯（Gerry Rice）告訴記者：「美中之間的貿易緊張，顯然對全球經濟構成威脅。如我們先前所言，貿易衝突拖延下去，所有人都是輸家。」

萊斯呼籲「各方尋求…強化國際貿易體系的解決之道。…我們期待這些討論能迅速獲得解決」。

國際貨幣基金4月預言，正在走緩的全球經濟今年稍晚可能小幅反彈，但前提包括美中兩國解決彼此爭端。官員表示，這樣的經濟復甦「不穩定」。

IMF發布的「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告，再度調降今年全球經濟成長預估，由1月預測的水準下調0.2個百分點至3.3%，並自去年10月預估的水準下修0.4個百分點。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080510

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