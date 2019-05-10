裕隆旗下子公司合併 貢獻每股盈餘估1.66元

（中央社記者韓婷婷台北10日電）裕隆汽車今天董事會通過子公司元文投資與翔韋投資吸收合併案，預計對裕隆汽車稅後淨利增加約新台幣25億元，每股淨值增加約1.73元、每股盈餘增加約1.66元。

裕隆表示，此次合併主要著眼於整合交叉持股，專注汽車本業，降低管理幅度，將持有紡織事業體股權的元文投資公司，與同為紡織體系的翔韋投資公司進行合併。

元文投資為裕隆汽車100%持有子公司，翔韋投資為台元紡織持有90.6%子公司。合併後將以翔韋投資為存續公司，合併基準日擬訂為2019年6月3日。

裕隆發言人羅文邑指出，此案經外部專業鑑價公司出具股權鑑價報告，交易對價預計約新台幣115.5億元，對裕隆汽車稅後淨利增加約新台幣25億元，每股淨值增加約1.73元、每股盈餘增加約1.66元，但最終金額將以交易完成日實際數為主。後續取得資金將用於充實營運資金、強化財務結構。

羅文邑表示，為提升集團綜效及各公司管理效率，裕隆集團將旗下事業體劃分為汽車事業、紡織事業、房地產事業以及金融水平事業。裕隆紡織事業體系旗下台元紡織及台文針織股權經過此次調整，除與汽車事業體交叉持股情形進行梳理整合外，並減少管理幅度，有助聚焦專責業務管理。（編輯：張均懋）1080510