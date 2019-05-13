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由田第1季每股賺1.76元 創同期新高

最新更新：2019/05/13 18:17

（中央社記者江明晏台北13日電）AOI設備廠由田今天公告首季財報，受惠AI系統貢獻、LCD檢測設備毛利率創9季新高，外加轉投資收益入帳，帶動稅後純益1.05億元，年增近36倍，每股盈餘1.76元，創同期新高。

由田首季繳出亮眼成績，單季合併營收達新台幣5.76億元，年增31.75%，毛利率攀升至49.53%，較去年同期42.57%勁揚，稅後純益1.05億元，年增近36倍，每股盈餘1.76元，優於去年同期的0.05元，在營收、毛利及獲利都創同期新高。

由田指出，在大陸面板產能持續開出帶動LCD設備需求增加，外加AI系統已於3月貢獻部分營收，促使第1季業績走高。獲利部分除AI系統帶來的貢獻外，LCD檢測設備毛利率也創9季新高，外加轉投資收益入帳，帶動公司第1季每股盈餘飆高至1.76元。

由田指出，去年以來布局4大多元新產品線，並持續優化原PCB、LCD等檢測設備產品組合，對營收及獲利的助益於首季已初見成效，有信心持續提升毛利率與利潤率，目前對全年度整體營運展望樂觀。

由田董事會日前已通過去年盈餘每股擬配發現金股利3元，將提交6月26日股東會決議。（編輯：張均懋）1080513

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