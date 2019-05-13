麗豐-KY首季EPS4.77元 創歷史同期新高

（中央社記者韓婷婷台北13日電）麗豐-KY第1季合併營收為新台幣11.66億元，在主營事業保持穩健成長，加上中國政府財政補貼收入挹注下，稅後淨利3.8億元，稅後每股盈餘(EPS)4.77元，創歷史同期新高紀錄。

麗豐-KY第1季合併營收11.66億元，較去年同期成長15.07%，稅後淨利3.8億元，年增21.63%，其中來自中國政府財政補貼收入有人民幣2244萬元，EPS為4.77元，年增20.15%。

麗豐-KY表示，受惠於品牌推廣、展店布局與新通路開發3大策略效益展開，第1季全球總加盟店數達4620家，來到歷史新高水準，其中來自大陸市場的營收成長力道約16.2%。

麗豐表示，集團旗下「新美力電商購物平台」在「加盟店+互聯網+O2O」三合一的經營模式持續發揮下，貢獻首季新台幣3000萬元營收。另外，位於北京的「雅樸麗德」醫美診所，正加強提供客戶更多樣化、客製化醫美服務及產品。

麗豐集團於東南亞的市場布局，目前除了在越南胡志明市開拓市場、品牌插旗外，同步評估在馬來西亞、印尼等地區布局計畫。（編輯：趙蔚蘭）1080513