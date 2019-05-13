更多編輯台推薦新聞：
報完稅為何還被要求補送證明？國稅局解答一次看
產經

報完稅為何還被要求補送證明？國稅局解答一次看

【六四專題】重返天安門
兩岸

【六四專題】重返天安門

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄
國際

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投
運動

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

麗豐-KY首季EPS4.77元 創歷史同期新高

最新更新：2019/05/13 19:22

（中央社記者韓婷婷台北13日電）麗豐-KY第1季合併營收為新台幣11.66億元，在主營事業保持穩健成長，加上中國政府財政補貼收入挹注下，稅後淨利3.8億元，稅後每股盈餘(EPS)4.77元，創歷史同期新高紀錄。

麗豐-KY第1季合併營收11.66億元，較去年同期成長15.07%，稅後淨利3.8億元，年增21.63%，其中來自中國政府財政補貼收入有人民幣2244萬元，EPS為4.77元，年增20.15%。

麗豐-KY表示，受惠於品牌推廣、展店布局與新通路開發3大策略效益展開，第1季全球總加盟店數達4620家，來到歷史新高水準，其中來自大陸市場的營收成長力道約16.2%。

麗豐表示，集團旗下「新美力電商購物平台」在「加盟店+互聯網+O2O」三合一的經營模式持續發揮下，貢獻首季新台幣3000萬元營收。另外，位於北京的「雅樸麗德」醫美診所，正加強提供客戶更多樣化、客製化醫美服務及產品。

麗豐集團於東南亞的市場布局，目前除了在越南胡志明市開拓市場、品牌插旗外，同步評估在馬來西亞、印尼等地區布局計畫。（編輯：趙蔚蘭）1080513

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報