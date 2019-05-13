集邦：面板上游零組件偏光片供給 4年來最緊俏

（中央社記者潘智義台北13日電）集邦科技旗下光電研究WitsView今天表示，由於中國大世代面板廠擴產速度驚人，加上電視平均尺寸不斷成長，面板零組件偏光片廠商超寬幅產能未及量產，供給為4年來最緊俏。

TrendForce研究副理李志豪指出，今年雖新增LG化學南京廠的寬幅產線，但只是生產基地的轉移，產能並沒有增加，而昆山誠美材訂於今年底量產的2.5公尺超寬幅產線，能夠全線運作的時間預計落在2020年上半年。

李志豪說，從面板的新增產能來看，僅今年上半年就有華星光電 11代、惠科新的8.6代線陸續量產，年底又有夏普(Sharp)廣州的10.5代線投入生產，偏光片供需結構出現失衡，不過整體偏光片的供給面積仍大於需求面積。

他解釋，可以經濟切割65吋與75吋超寬幅偏光片未能及時量產，導致今年偏光片呈現供應緊俏，其供需比(Glut Ratio)將是4年來首次低於5%，僅有3.3%。

集邦科技（TrendForce）預估，2019年偏光片全年有效產能達5.66億平方公尺，前3大廠商分別為LG化學、日東光電與住友化學，合計市占率高達65%，短時間內地位難被撼動。三星（SDI）排名第4，占全球產能的9%。台灣廠商誠美材、明基材與力特光電共占15%；中國廠商盛波光電、三利譜以及勝寶萊則約8%；其餘廠商則占約3%。（編輯：林沂鋒）1080513