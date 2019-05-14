美中爭戰聚焦5G 散熱族群股價強勢反彈

（中央社記者韓婷婷台北14日電）美中大打貿易戰，市場認為雙方衝突真正關鍵在於5G競賽，看好雙方將加速5G發展，受惠5G發展新應用商機的散熱產業再度成為市場資金追逐力捧焦點，類股今天率先展現強勢反彈。

包括手機散熱、5G基地台及後續4G晉5G手機、雲端需求資料中心建置及自動駕駛、電動車等等新世代的產業大趨勢，均少不了散熱需求，科技「追速」，讓散熱產業跟著水漲船高，族群營運及股價表現均熱力四射。

擁有大陸5G基地台散熱題材的泰碩及奇鋐第2季淡季不淡，4月營收雙雙創下歷史新高紀錄，在類股中表現突出。也成為此波回檔修正後，領軍反彈的領頭羊，泰碩截至12時10分止，股價上漲近6%。奇鋐漲幅也超過4%。

明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布最新半年度調整結果，散熱的奇鋐獲得MSCI列入全球小型指數成分股名單，也為奇鋐股價帶來激勵。

觀察散熱族群籌碼，奇鋐可說是投信最愛，今年2月初以來幾乎只買不賣，三大法人持股也一路攀升。

美中貿易大戰升溫，市場資金急尋避風港。法人看好東南亞、內需、5G、生技、軟體、台商回流等6大族群相對耐震。基本面還是王道，在一波急殺後，具產業大趨勢及基本面成長動能的相關個股都會是人氣指標。

法人表示，「散熱在5G時代變得越來越重要」，在法人圈裡面，散熱產業大趨勢已獲高度認同。其中手機採用熱導管及熱導板的新散熱模式興起，將是散熱產業最具爆發性的一環，包括雙鴻、超眾、泰碩是主要受惠廠商。

至於講求高頻高速的5G世代，法人指出，基於所帶動的應用相當廣泛，發展初期，人人都有機會，當然技術能力仍就是勝出的重要關鍵。（編輯：楊凱翔）1080514