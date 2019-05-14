鴻海首季三率和營業利益 創近年單季低點

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海第1季毛利率、營益率和淨利率，均較去年第4季和去年同期下滑，均來到近年單季低點，第1季代表本業的營業利益，也創近年單季低點。

鴻海公告，黃德才今天起新任財務長。

鴻海今天傍晚公布第1季財報，第1季合併營收新台幣1兆543.02億元，較去年第4季1兆8098.98億元減少41.75%，比去年同期1兆285.94億元成長2.5%。鴻海第1季營收來到歷年同期新高。

鴻海第1季合併毛利率5.53%，較去年第4季7%減少1.47個百分點，比去年同期6.19%減少0.66個百分點。第1季合併營業利益161.09億元，合併營益率1.53%，較去年第4季3.55%減少2.02個百分點，比去年同期2.4%減少0.87個百分點。

法人指出，鴻海第1季毛利率是2012年第2季以來單季低點，營益率起碼是2008年以來單季次低。代表本業的鴻海第1季營業利益161.09億元，較去年第4季大減75%，比去年同期也減少34.6%，是2013年第2季單季次低。

鴻海第1季歸屬母公司業主淨利198.25億元，較去年第4季626.19億元減少68.34%，比去年同期240.8億元減少17.67%。鴻海第1季淨利率1.88%，較去年第4季3.46%減少1.58個百分點，比去年同期2.34%減少0.46個百分點。

法人指出，鴻海第1季獲利是近3個季度來低點。

由於減資20%效應，鴻海第1季每股稅後純益1.43元，優於去年同期EPS 1.39元，低於去年第4季EPS 4.06元。

鴻海第1季三率和營業利益創近年單季低點，法人指出主要是第1季處於季節性淡季，工作天數相對較少，牽動產能利用率表現，加上第1季營業費用仍高達約422億元，影響毛利率、營益率和淨利率創低。

展望第2季，法人指出鴻海第2季業績仍待觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展，以及iPhone在中國價格調整後的市場銷售和拉貨力道。

展望今年，法人預期若鴻海今年控制費用得宜，下半年旺季不淡，預估毛利率和營業利益率可望較去年成長。（編輯：趙蔚蘭）1080514