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東元深耕印度 規劃進軍電動車動力系統

最新更新：2019/05/16 16:59

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）東元看好印度市場發展，強攻動力節能解決方案和智慧監控，未來不排除規劃設立高效率馬達廠，也考慮進軍印度電動車動力系統市場。

東元積極投入開發南向新市場，看好印度市場發展，參加外貿協會在印度新德里舉辦的2019年印度台灣形象展，主打動力節能解決方案和智慧監控。

東元發布新聞稿表示，目前已在印度古茶拉底省（Gujarat）設立小馬達工廠，年產5萬台，以外銷為主。

東元董事長邱純枝指出，未來將積極朝印度市場邁進，不排除根據市場需求，規劃設立高效率馬達廠，也考慮進軍印度電動車動力系統市場。

2019年印度台灣形象展中，東元以「智慧節能解決方案」為主題，除了介紹東元大馬達產品，現場展示包括高防護等級變頻器、IE5永磁馬達、IE3鐵鑄殼馬達、全智慧型攜帶式振動診斷儀、義大利關係企業Motovario的減速機等。

2008年東元在印度建立銷售團隊，東元集團關係企業世正開發從2018年起在印度班加羅爾（Bangalore），投入科技創新國際園區的開發計畫，擴展印度市場。（編輯：蘇志宗）1080516

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