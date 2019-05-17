貿協訪印度北阿坎德省 開拓台商投資處女地

（中央社記者廖禹揚哈里瓦17日電）外貿協會董事長黃志芳今天拜會印度北阿坎德省政府，當地政府積極發展食品加工等多項產業，黃志芳也邀請當地官員來台參觀6月的台灣食品展，期望推動雙邊經貿交流。

經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會舉辦印度台灣形象展16日至18日在新德里展出，外貿協會董事長黃志芳也藉此機會拜會目前尚無台商足跡的北阿坎德省（Uttarakhand），希望為台商開拓更多商機。

北阿坎德省政府秘書長潘瓦（Manisha Panwar）表示，當地鄰近喜馬拉雅山，天然資源豐富，加上政府多年致力完善基礎建設，道路等基礎建設、水電供應無虞，具有相當優良的產業發展條件；此外，當地人民教育程度高，高中畢業後多會就讀大學或職業學校，識字率達79%，比其他邦的65%至70%高出約一成，也能提供優良人力資源。

潘瓦指出，北阿坎德省目前主要希望發展汽車零組件、製造、大眾消費產品、生態觀光、香料相關產業及食品加工業。黃志芳表示，食品加工是台灣優勢產業之一，並邀請北阿坎德省來台參觀6月將舉辦的台灣食品展。

北阿坎德省設有哈里瓦（Haridwar）等7個工業區，哈里瓦不僅是當地重要聖城，也是恆河從高山流向平原的第一站，帶來豐富水資源，當地產業聚落包括化學工業、汽車產業、製造業、IT產業等。（編輯：蘇志宗）1080517