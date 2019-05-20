中美貿易戰衝擊市場信心 亞股全軍覆沒

（中央社記者韓婷婷台北20日電）中美貿易戰惡化程度驟升，導致國際資金上週全數撤出亞洲股市，亞股上週全面失血，再現2018年10月29日當週來窘境，僅印度、越南股市力守正報酬，其餘亞股週線全數下跌。

根據彭博，當地證交所資料，摩根投信整理，上週亞洲苦主以台股為首，遭外資賣超12.86億美元，金額為2018年10月29日（31週）當週以來最高賣超水位，其次為南韓股市的10.84億美元，亦為2018年10月22日（30週）至今單週股市失血金額最高紀錄。

另外，前一週力抗中美貿易引發市場不安定的印度股市，上週也失血不輕，單週遭外資減碼6.94億美元，為2018年11月26日以來單週最高金額，似乎有多頭暫緩的味道。

投資信心受到內外夾擊，上週亞股跌多漲少，東協的印尼股市成為單週跌勢最深的亞洲市場，重挫逾6%，其次為台股的3.07%，南韓、泰國、菲律賓等也下挫超過2%，僅有越南與印度力守正報酬，上週分別上漲2.51%與1.25%。

摩根投信表示， 因為市場震盪行情再起，今年來已有印尼與馬來西亞兩大亞洲股市指數由紅翻黑；不過整體而言，亞股仍然「挺得住」，不論越南、印度、台股等年迄今漲幅仍保持逾5%的好成績，其中又以越南股市大漲9.4%奪下冠軍，台股同期漲幅6.75%居次。

摩根亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）指出，中美貿易問題仍懸而未決，大幅影響市場投資信心，也憂心美國對中國提升關稅後，是否衝擊中國經濟表現。事實上，中國人民銀行今年來推出一系列穩定經濟政策，對於中國經濟發展有正面幫助，且即使遇到現在的中美貿易問題，中國手中仍有許多金融與政策工具，能維持整體經濟穩定。

許長泰表示，上週全球市場出現明顯震盪，今年來由中國股市領漲的亞洲市場更是動盪，導致國內外資金迅速撤離股市；不過，從亞洲企業基本面與政策面來看，對於亞股走勢都屬正面幫助，投資人不應因此放棄亞股投資機會。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，市場不確定性仍在，全球股市波動持續，建議投資人持續觀望談判進度，相對保守因應。操作上，建議選股不選市，為長線布局。

周俊宏指出，儘管今天加權指數在傳產與金融類股的拉抬下，最終以小漲作收。不過，在中美貿易爭端尚未有確定的結論之前，投資人應保守以對。他指出，近期中美貿易矛盾加大，加上華為事件影響，使得外資將資金從相關供應鏈中撤出，轉入內需產業，若中美雙方遲遲無法達成共識，對今年下半年寄予厚望的廠商恐延後復甦。在操作上，採汰弱留強，降低投組波動度為主，並視情況納入避險工具。（編輯：蘇志宗）1080520