北高捷運交會點房價變化 美麗島站漲幅奪冠

（中央社記者韋樞台北20日電）房仲統計北高兩市捷運交會轉乘點住宅5年平均單價變化，結果高雄捷運美麗島站以22.5%的漲幅奪第一，其次是台北捷運西門站13.5%。房仲表示，北市房價漲幅已不如初升段劇烈。

中信房屋統計北高捷運，將2014到2018年間交會轉乘站住宅平均單價與今年以來的數字進行比較，交會轉乘站共有24處，房屋單價上漲的有10站，其餘為下跌。其中高雄捷運美麗島站漲幅達22.5%，第2名到第5名分別是台北捷運西門站13.5%、東門站10.5%、高雄捷運凱旋站6.2%、台北捷運中正紀念堂站5.3%。

中信房屋研展室副理張漢超說，捷運交會站具有人潮帶動錢潮作用，主要還是看車站的區位，若周邊還有熱門商圈加持，錢潮與人潮的磁吸效應就更加明顯。例如高雄捷運紅橘線交會的美麗島站位於人口密度最高的新興區，區域內房市供需原本相對穩定，加上週邊還有六合夜市商圈滿足日常生活機能，因此能支撐房價上漲。

張漢超表示，大台北捷運發展最早、路網最完整，捷運站對房價的加分早已充分反應，再加上台北房價相對較高，成長幅度已不如初升段般的劇烈，交會站住宅均價波動幅度大約在正負10%，幾處成長幅度不如以往的交會站，也受到整體經濟環境與消費者對高價住宅相對保守，而使得成長空間有限。（編輯：黃國倫）1080520