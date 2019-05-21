裕隆下修今年納智捷及東風裕隆銷售目標

（中央社記者韓婷婷台北21日電）裕隆今天舉行法人說明會，基於中美貿易戰、總統大選及舊換新補貼政策遞減等不利因素考量，加上納智捷新車上市延遲，下修今年全年銷售目標至2萬台，下修幅度約16.7%至33%。

裕隆今天舉行法人說明會，針對納智捷與東風裕隆今年銷售目標均全面下修，從4月法說的2.4萬至3萬台目標下修至2萬台，下修幅度達16.7%至33%。其中納智捷及東風裕隆最新目標均為1萬台。

裕隆總經理姚振祥表示，今年納智捷旗下1款全新車型URX上市有些延遲，原本規劃5月上市，基於高科技產品項目較多，認證花較多時間，希望將品質做到最佳化，預計將在第3季上市。預估影響今年整體銷售目標。

姚振祥指出，裕隆依舊會堅持納智捷品牌，不過由於每款車型開發費用大約在新台幣60至70億元，如果銷售沒有達到一定規模，將難以獲利，未來納智捷將重新擬定策略尋找新的方向，先放慢新車款開發速度，聚焦利基型產品市場。

2019年前4月台灣汽車市場總銷量12.7萬台，較去年同期衰退12.9%。其中裕隆車年減6.6%，納智捷年減69.1%，中華三菱年減10.1%，裕隆集團合計年減17.6%，其中國產車市占率為21.5%，進口車市占率為1.2%。

展望今年，裕隆預估2019年整體台灣汽車市場約42萬台，較2018年42.3萬台衰退約0.8%。大陸汽車市場部分，根據中國汽車工業協會統計，今年前4月中國大陸汽車市場總銷量為835.33萬台，較去年同期下滑12.1%，其中乘用車銷量683.76萬台，年衰退14.7 %。

裕隆發言人羅文邑表示，觀察大陸車市，雖面臨中美貿易戰對中國經濟影響，環保治理加嚴、國六排放標準提前實施等產業下滑壓力，但加大減稅規模，普惠性減稅與結構性減稅並舉，以及持續優化新能源汽車補貼結構、促進農村汽車更新換代等行業政策陸續推出，有利維持內需汽車消費。

羅文邑指出，根據中國汽車工業協會推估2019年中國大陸整體汽車市場銷量約為2810萬台，與2018年相近。不過由於今年前4月整體銷售年減達12.1%，預估下半年有下修風險。

至於市場關心的裕隆新店城開發進度，商業區已於2017年第2季動工，目前連續壁工程及基樁工程已完工，預計將在2023年第2季取得使用執照，2024年第1季開始營運，預計2020年第3季公開銷售。住宅區樓地板面積約4.6萬坪，樓層規劃B5至46樓，已於4月23日取得建築執照。

另外，苗栗三義廠區占地200多公頃，目前使用只有80餘公頃，姚振祥表示，現在還是以裕隆汽車製造廠為主，未來也不排除朝向活化一部分資產努力，但目前還沒有實質規劃。（編輯：李信寬）1080521