華為風波若挑起民族情緒 台經院：台廠恐受牽連

台經院指出，在華為92家核心供應商中，台廠占了10家，受美國制裁華為直接、間接影響家數約30至40家。圖為上海華為門市。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北24日電）美國制裁華為，讓貿易戰變為科技戰，台經院產業分析師邱昰芳表示，短期須關注中國市場是否出現民族情緒，針對美國企業報復，台灣廠商因參與蘋果供應鏈較深，可能因此受牽連。

台經院今天舉辦景氣動向記者會，由於華為事件持續延燒，邱昰芳會中也分析對台廠的影響，直指在華為92家核心供應商中，台廠占了10家，直接、間接影響家數約30至40家，影響範圍涵蓋晶圓製造、IC設計及封測、記憶體、印刷電路板、光通訊元件、天線、電源供應器、代工組裝等。

邱昰芳指出，華為風波還沒落幕，短期須關注5大重點，一是華為全球市占率面臨下修，衝擊台廠出貨表現，二是華為後續5G手機、設備的上市時程是否面臨拖延，三是歐洲國家對採用華為5G核心網路設備的態度是否出現鬆動，四是美國針對中國第四波加徵關稅何時上路。

第五，須注意中國市場是否出現民族情緒，針對美國企業進行報復；從先前華為財務長孟晚舟事件後，可以看出華為市占率走揚、蘋果相對疲弱的情況，中國內部也出現反美情緒，未來若進一步抵制蘋果產品，台灣參與蘋果供應鏈較深，勢必受到波及。

由於情勢還不甚明朗，邱昰芳表示，目前台廠受到的衝擊還不是很明顯，比較值得關注的是，現在即將進入下半年旺季的備貨階段，供應鏈已開始出現混亂情況，單子要不要接、接了之後有沒有辦法出貨，這些不確定性都影響廠商的營運計畫。

邱昰芳建議，台廠應盡快採取對策，除了嚴格審視自身產品與技術是否在美國出口貿易管制範圍內，並評估華為後續訂單下修可能衝擊，此外，積極爭取轉單也是因應做法。（編輯：郭萍英）1080524