貿易戰衝擊 郭台強：電子五哥擬部分產線回台

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）電電公會理事長郭台強表示，美中貿易戰可能是長期問題，對台產業造成不少衝擊，電子五哥有計畫將部分產線移回台灣，台商也還觀望中國是否會調整產業政策。

電電公會今天舉行第25屆第一次會員大會，郭台強會前接受媒體訪問時表示，美中貿易戰可能是長期發展問題，電子五哥也是電電公會會員，有將部分產線移回台灣的計畫。

他說，對於台灣五缺問題，經濟部長沈榮津很有信心，不過，企業希望政府提出具體計畫、對策。廠商除了回流台灣，也能配合政府新南向政策，將部份產能移往至新南向國家。

他說，台灣電機產業主要市場為美國，廠商還是與美國供應鏈維持良好互動關係。另外，隨著美中貿易戰升溫，中國大陸產業政策是否會調整，台商還在觀望中，不過，與中國供應鏈部分，短期不會有什麼變化。

另外，媒體也問到鴻海董事長、郭台強的哥哥郭台銘投入中國國民黨總統初選，郭台強指出，美中貿易戰對台灣產業產生很大影響，若有了解產業界、參與產業界的人投入總統選舉，並提出新的政策、做法，「是好事情，當然支持」。

電電公會今天將選出新任理事長，郭台強對於自己過去6年表現打70分，他說，在中美貿易戰衝擊下，要如何面對市場紛擾、電子產業要怎樣規劃布局、產業方向要往哪走、如何跟政府溝通，都是新任理事長的挑戰。

現場媒體問及，是否擔心郭台銘因總統行程繁忙，體力不支？郭台強說，郭台銘最近跟媒體見面時間比較長，比自己多出很多，哥哥爬象山只要13分鐘，體力應該非常好，而且他體力像超人，以前開會可以從早開到到晚，體力好是他的長處。

他說，不少產業大老表明支持郭台銘參選總統，像是聯電榮譽副董事長宣明智等人，或許日後將成立百人顧問團，針對台灣產業政策提出意見。（編輯：張均懋）1080524