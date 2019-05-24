同志成家更容易 王道銀祭優惠房貸利率1.59%起

（中央社記者邱柏勝台北24日電）搭上同婚登記上路順風車，王道銀行推出「524幸福專案」，同婚伴侶申辦房貸，可享優惠房貸利率1.59%起及手續費新台幣2524元優惠，且彩虹認同卡國內刷卡快閃現金回饋加碼，最高至5.24%。

王道銀行支持人權平等與性別平權，繼2018年領先推出彩虹認同卡之後，為響應5月24日同婚專法生效，即日起至5月31日止，推出「524幸福專案」快閃現金回饋加碼，活動期間持王道銀行彩虹認同卡於國內刷卡消費，除了可享既有最高1.1%現金回饋外，再享4.14%現金回饋加碼，加碼部分回饋上限200元，合計最高可獲得5.24%現金回饋。

此外，王道銀行將再提撥消費者0.2%的刷卡金額，捐贈予台灣同志諮詢熱線協會。

在支持成家方面，王道銀行表示，即日起至7月31日止，凡同婚伴侶持喜帖、結婚照、結婚證書或結婚登記文件任一項申辦一般房貸，即享優惠利率1.59%起，且手續費現折約3500元，只需優惠價2524元，讓同婚伴侶輕鬆成家、實現夢想。

另外，王道銀行彩虹認同卡用戶或同婚伴侶於活動期間申辦個人信貸，手續費現折約4300元，同樣只需優惠價2524元。

王道銀行個人金融事業執行長魏政祥表示，王道銀行不僅對內積極打造人權平等與跨性別友善的職場，更支持愛與包容，對外打造公益認同卡平台，推出包括彩虹、浪浪、喜憨兒、均一教育等公益認同卡，獲得廣大消費者的回響。

魏正祥說，為因應524同婚專法生效，王道銀行即時推出「524幸福專案」，亦即「愛524」諧音，以實際行動支持人權平等與尊重多元。（編輯：趙蔚蘭）1080524