稅務員開發扶養省稅試算程式 蘇建榮：考慮採用

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）長輩由誰扶養最省稅，每年都會讓人口多的家庭苦惱，雲林有貼心基層稅務員開發出省稅試算程式，經口耳相傳，鄰近稽徵所也使用。財政部長蘇建榮今天說，想親見開發者，並考慮明年報稅系統採用。

5月綜所稅申報剩下5天就截止，財政部統計，目前已有492萬戶完成申報，占總申報戶比重約78%，還有138萬戶未完稅。

民進黨立委施義芳今天在立法院財政委員會質詢時說，報稅期間，雲林地區口耳相傳一個超強省稅試算程式，只要將家族成員的所得資料全輸入，立刻就能算出父母由誰申報扶養最划算。

施義芳說，雲林的大家庭不少，兄弟姊妹人口多，5月報稅時都要試算多次，才能確定父母由誰扶養最划算。若有5個兄弟姊妹，只能5個兄弟姊妹各自都用報稅軟體，把爸媽當成受扶養親屬試算一次，才知道給誰申報最省稅，這一直都是大家庭的困擾。

施義芳指出，中區國稅局雲林分局有一名基層稅務員，為解決民眾困擾，用Excel寫出一套試算程式，算一次就能找到最省稅的扶養方式，相當好用。經口耳相傳，目前中部有6個國稅局分局、19個稽徵所採用。

對此，蘇建榮說，若有機會，希望能見見這位同仁，可以的話，也想將此功能納入明年報稅系統使用。（編輯：楊玫寧）1080527