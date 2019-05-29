美未將中國列匯率操縱國 德國連3年被列入觀察

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國川普政府今天表示，主要貿易夥伴中，沒有一國達到其匯率操縱國標準，但有9國列入需密切關注的觀察名單，其中包含中國在內，德國則連續第3年被列入觀察名單。

美國財政部半年一度的國會報告，將查核的主要貿易夥伴名單擴增至21國，且發現其中9國的匯率措施需要密切關注，分別為中國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡和越南。

美財政部在聲明中表示，美國主要貿易夥伴當中，沒有一國達到2015年法案所制定的匯率操縱國標準。

儘管報告說「中國人民銀行去年直接干預的情況有限」，美財政部發布聲明表示，美方「持續敦促中方採取必要措施來避免一個持續弱勢的貨幣」。

報告點出，中國貨幣去年下半年兌美元貶了3.8%，去年一整年累計貶值8%。儘管如此，在判定一國是否達密切關注的要件上，中國僅符合其中一項條件。

德國連續第3年被列入觀察名單，美財政部點出德國「為全球最大經常帳順差國」，2018年與美貿易順差達680億美元。

德國一再上榜，但它跟義大利、愛爾蘭一樣，都隸屬歐元區，對其匯率和貨幣政策不再擁有獨立掌控權，而是由歐洲中央銀行管理。

印度和瑞士則自名單中除名，因兩國連續兩度在報告中，僅達列入觀察名單3要件的其中1項。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1080529