大飲股東會流會 市場關注財報何時公告

（中央社記者張良知29日電）以生產「蘋果西打」聞名的大西洋飲料因107年財報無法如期公告，目前持續暫停交易，大飲今天舉行股東常會，因出席股數不足而流會。大飲財報難產，何時公告也成為市場關注焦點。

大西洋飲料公司是台灣首家上市的飲料公司，以生產「蘋果西打」單一產品為主，今年因3筆不動產交易瑕疵，使會計師針對107年度財報出具「無法表示意見」，已自4月8日起暫停交易至今；大飲今年第1季財報也未如期公告，經公司申請延期後，主管機關已核准公告日期可展延至6月19日。

大西洋飲料成立於民國54年，當年以知名飲料「蘋果西打」打下碳酸飲料天下，資本額新台幣5.66億元，蘋果西打單一產品的營收比重超過9成，多年來靠單一產品穩定獲利多年；去年曾發生產品異常問題，除了受理消費者退換貨，也遭新北市政府依違反食品安全衛生管理法，裁罰100萬元。

大飲公告2018年每股虧損1.1元，為多年來首度虧損，會計師出具的卻是「無法表示意見」查核報告。

會計師認為，大西洋集團去年第3季與關係人簽約，以6.4億元取得3筆不動產，包括台南佳里、高雄湖內及新北市新店，及應收資金貸與關係人重大交易，因無法對該等交易取得足夠及適切查核證據，所以出具無法表示意見的查核報告。

據會計師查核意見內容，會計師對上述3筆不動產的疑慮，主要來自不動產交易價格合理性、遲未完成過戶程序原因、變更過戶稅費的合理性、取消新店不動產交易及還款條件合理性，以及不動產交易相對人的還款能力及擔保品價值鑑定未能釐清。（編輯：楊凱翔）1080529