98%畢業生預計投入職場 估花2.1個月找工作

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）6月是畢業季，也是求職旺季。人力銀行調查顯示，有98%新鮮人計畫畢業後立即就業，新鮮人評估平均要投21.6封履歷，才會有一次面試機會，預估找到首份工作平均要花2.1個月。

yes123求職網今天公布「畢業生職涯規劃與海外上工調查」，調查顯示，有98%計畫畢業後立即就業，僅有2%有意繼續進修。

調查也發現，計畫畢業後立即就業的新鮮人有59.3%已經開始找工作了，其中有25.9%表示，已經獲得企業錄取。

新鮮人預期薪資平均為新台幣3萬1272元，與去年的3萬3元相比，增加1269元，上升了4.2%；學士期望值是3萬560元，碩士新鮮人的期望值為3萬3464元。

調查指出，新鮮人評估平均要投21.6封履歷，才會有一次面試機會。33.4%新鮮人估計要花超過1個月至2個月找到第一份工作，25%要花上2個月至3個月，調查顯示平均值落在2.1個月、約為63天。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，多數新鮮人選擇搶先就業或創業，而不是繼續進修，代表學歷貶值與文憑主義式微的趨勢。

楊宗斌說，根據就業服務法規定，雇主徵才薪資未達4萬元以上者不得寫面議，廠商之間有比價壓力，勢必要提高待遇，才能搶到人才。

他說明，基本工資連3年增加，推升新鮮人起薪。同時碩士學歷以上的求職者，不再預設過高的期望薪資，推測今年畢業季的媒合率有望提高，也將帶動待業期縮短。

yes123求職網在5月8日到5月20日進行畢業生職涯規劃與海外上工調查，以網路問卷進行抽樣，有效問卷共1248份，信心水準為95%，誤差值為正負2.77個百分點。（編輯：林興盟）1080530