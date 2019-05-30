台北市2000萬買新房 月薪24萬才不會過苦日子

（中央社記者潘智義台北30日電）根據住展雜誌調查內容，若將總價新台幣2000萬元做為台北市新房子的最低門檻，銀貸1600萬元的每月房貸約8萬元，月收入要逾24萬元，才能安穩、不犧牲生活品質買到台北市新房。

住展雜誌今天發布新聞稿指出，以房貸20年240期，利率約1.8%計算，打算買台北市總價2000萬元的新房，以每月房貸不超過收入3分之1的原則來算，每月繳納8萬元房貸，則購屋者平均每月收入至少要24萬元以上。換言之，若以年薪來計算，則收入至少要288萬元以上，才能安穩的在台北市買到蛋白區新房子。

住展雜誌統計，今年截至5月29日為止，台北市新建案推案量約1052.7億元，可售戶數共2298戶，平均每戶總價約4581萬元；若以2成自備款計算，則自備款約需916.2萬。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，台北市買房大不易，近年購屋負擔依舊居高不下，青壯族群或一般家庭想靠自己打拚買房難度甚高，如果沒有家中長輩資金奧援，恐怕只能在外縣市一圓購屋夢。

何世昌說，擁有北市新房的一塊門牌，平均最低代價約2000萬元，台北市12個行政區中，新建案平均總價前兩高，是被稱為「天龍人中的天龍區」的信義區、大安區。信義區新案每戶平均總價約高達1億元，一次大樂透頭彩獎金剛好可以買一戶。

他指出，台北市房價第2名的大安區今年推案量約44.8億元，可售戶數共74戶，每戶平均總價約6054萬元。雖然大安區平均總價比信義區低很多，但多數家庭仍難負擔。

另外，台北市新建案平均總價最低的是北投、內湖、文山，其中北投平均每戶總價約2871萬元，內湖約2728萬元。即便北市最低的文山區，也要價1957萬元，也幾乎逼近2千萬元。（編輯：楊凱翔）1080530