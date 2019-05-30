林百里談AI 除大戰略也要注意人才電力缺口

（中央社記者廖禹揚台北30日電）廣達電腦董事長林百里今天應邀在經濟部部務會議談AI，認為發展AI除了要有大戰略，也要注意台灣人才少、市場小、電力不足的問題。

沈榮津今天在經濟部部務會議後受訪表示，林百里在會中分享法國、美國、日本、英國等國外發展AI做法，例如美國在AI科研資本占比較有優勢，法國主要強調產官學結盟，中國大陸則有AI產業國家戰略，賦予大企業任務，包括百度的自動駕駛、阿里巴巴的城市大腦、騰訊的醫療影響等。

沈榮津轉述，林百里在會中提醒，除了要有大戰略，也要注意台灣人才少、市場小、電力不足的問題。

沈榮津表示，電力部分其實在規劃能源政策時都有考量，包括電動車、氣候變遷、經濟成長、AI化等，都是屬於會對能源帶來衝擊的因素，已經都列入計算。人才部分則會透過人工智慧學校，建立專班來培育。

此外，林百里也認為，發展AI到最後要有人民共識，所以他現在扮演「AI傳教士」，從小學到大學一路都要「全民運動」。

沈榮津表示，經濟部現在馬上可以進行的就是AI產業化的部分，做出solution（解決方案）就能拿來做產業AI化，過程中出問題再回過頭調整，綁在一起形成閉迴路系統。（編輯：趙蔚蘭）1080530